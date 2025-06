Rouen. Notes gourmandes : une découverte du folklore à l'Opéra

"Ce n'est pas un concert de musique de chambre mais un moment d'échange", souligne d'emblée Hervé Walczak-Le Sauder qui anime la rencontre des Notes gourmandes à l'Opéra de Rouen. Le concept est simple : faire découvrir aux plus jeunes des styles musicaux, des instruments et des compositeurs en dehors de la salle de concert : "Une formule familiale, interactive, éducative et ludique suivie d'un goûter ou d'un apéritif." La représentation ne dure que 45 minutes pour être adaptée à la capacité de concentration des enfants. "Et les enfants s'expriment ! Ils peuvent dessiner ce qu'ils ressentent à l'écoute, déambuler et danser lorsque les musiciens jouent, puis manipuler les instruments avec les artistes en fin de représentation." Pour cette nouvelle édition des Notes gourmandes, un quatuor à corde accompagné du piano et de la clarinette interprète des danses roumaines de Bartok, de Khatchaturian et d'Achron, dont certaines pièces écrites pour le jeune public.

Mercredi 11 juin à 14h30 et 17h30. Foyer de l'opéra. 5€. operaderouen.fr.