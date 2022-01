Les Docks Laser de Rouen (Seine-Maritime) vous attendent pour des parties déjantées de laser game. Dans un site comprenant trois labyrinthes multi-niveaux, le plus grand laser game de France sera un terrain de jeu idéal pour s'amuser. Et si vous souhaitez augmenter la difficulté, découvrez le laser cross et son parcours de 30m (aller/retour) ou il faut franchir des lasers sans les toucher.

Docks Laser. 19 rue de Constantine 76000 ROUEN Tél : 02 32 10 12 04