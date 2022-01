Rouen. Moment de fraicheur à Rouen

En plein été, quoi de mieux que d'aller se rafraîchir au bord de l'eau. Les piscines Guy Boissière et Eurocéane de Rouen (Seine-Maritime) sont ouvertes tout l'été et disposent de bassins en plein air, pour pouvoir bronzer tout en nageant. La piscine Eurocéane vous propose même un jacuzzi et un bassin balnéo ludique pour vous détendre en toute sérénité. Et pour les enfants, un toboggan de 80 m ainsi qu'une pataugeoire où des jeux sont disponibles.

Différents espaces qui permettront à toute la famille de passer un bon moment tout en se rafraîchissant.

Centre Eurocéane : 1 rue du Professeur Fleury, centre sportif des Coquets, 76130 Mont-Saint-Aignan. Ouvert tous les jours de 9h à20h. Piscine Guy Boissière : ile Lacroix 76000 Rouen Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10h - 20h30 Jeudi : 10h - 21h30 Samedi : 10h - 19h30 Dimanche : 10h - 18h

A LIRE AUSSI.

Canicule: il faut "impérativement adapter" Paris et nos villes

Se baigner dans la Seine, un rêve bientôt réalité ?

Incubateurs en Normandie : quand les start-up construisent le monde de demain

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Au Japon, Hashima, une ville fantôme face à son passé trouble