Jeu. Gagnez 2 places pour le Parc Fun Loisirs organisé du 30 octobre au 3 novembre au Parc Anova d'Alençon

Avec plus de 100 attractions – structures gonflables, manèges, tyroliennes et bien plus encore – Parc Fun Loisirs dispose de tout le matériel nécessaire. Structures gonflables pour tous (enfants et adultes), manèges forains, tyrolienne géante. De quoi s'amusez petits et grands.

🍔 Restauration sur place.

Heure et lieu

30 oct. 2024, 10:00 – 03 nov. 2024, 19:00

Alençon - ANOVA, 171 Rue de Bretagne, 61000 Alençon

