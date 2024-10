Douvres-la-Délivrande. Les 123 employés de Batimétal, en audience pour sa liquidation judiciaire, sont résignés

L'entreprise Batimétal du groupe Keyor, basée à Douvres-la-Délivrande, est passée devant le tribunal mercredi 30 octobre pour sa liquidation judiciaire. L'entreprise était déjà placée en redressement judiciaire en septembre dernier, aucun repreneur n'a été trouvé. Laurent Béhu est délégué syndical et salarié chez Batimétal depuis 26 ans. Vent debout, il dénonce : "On nous a laissés mourir, il n'y avait plus d'investissement, nos machines étaient pourries…" Le jugement dont dépend le sort de cent vingt-trois salariés, sera rendu mercredi 6 novembre. "C'est fini pour nous, on n'y croit plus du tout, le jugement est joué d'avance."

L'usine est située à Douvres depuis soixante ans, la mairie a récemment racheté le site. "Tout va être rasé pour faire des logements collectifs et sociaux, d'après ce qu'avait évoqué le maire, et puis quelques commerces." Résigné, le syndicaliste indique avoir envie de "tout quitter et de partir". Contactée, la direction de Batimétal n'a pas répondu.