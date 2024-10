Tour de France 2025. Le peloton passe chez lui à Bayeux, Kévin Vauquelin ressent "beaucoup de fierté"

C'est avec "beaucoup de fierté" que Kévin Vauquelin a assisté à la présentation du parcours du Tour de France 2025 à Paris. Trois étapes se déroulent en Normandie, dont une qui part de Bayeux, sa ville natale, et emmène les coureurs dans les rues de Juaye-Mondaye, son village. "Ce sont toutes mes routes favorites. La Suisse normande, c'est là où j'ai fait pas mal de kilomètres", glisse le jeune homme de 23 ans, qui confie avoir une préférence pour les pentes du mont Pinçon.

Un succès déterminant

Mais ce grand départ à Bayeux, Kévin Vauquelin le doit en grande partie à ses récentes performances. "C'est un dossier ouvert depuis plus de 7 ans", confie Arnaud Tanquerel, premier adjoint au maire de Bayeux. "Bayeux n'était pas notre premier choix, tempère Thierry Gouvenou, en charge d'établir le tracé du Tour. Nous voulions peut-être partir d'un autre département normand, une région lésée depuis 2016."

Mais tout a basculé le 30 juin 2024. Kévin Vauquelin s'envole lors de la 2e étape du Tour de France, et arrache la victoire à Bologne. "Ce succès a précipité les choses et nous a convaincus de partir de Bayeux", cède Thierry Gouvenou. "Savoir que j'ai pu mettre ma pierre à l'édifice, ça me rend encore plus fier", enchaîne le Bajocasse.

Maillot tricolore sur le dos ?

Présenté comme l'enfant du pays, Kévin Vauquelin sent la pression monter. "Je sais ce que c'est que de courir chez soi", lui adresse d'ailleurs Thierry Gouvenou, natif de Vire, et auteur d'une échappée sur ses terres en 1997. "Je serai attendu un peu partout, et j'aurais envie de briller", promet celui qui fait aussi du titre de champion de France, détenu par Paul Lapeira, un autre objectif la saison prochaine.

Si l'étape reliant Bayeux à Vire convient au profil explosif de Kévin Vauquelin, il est aussi un très bon rouleur, qui aura de l'ambition la veille, lors du contre-la-montre caennais. "Je vais essayer de confirmer ce qu'on a pu voir de moi cette année. Que ce soit pour la Normandie, ou même pour la France, ce serait une belle chose de montrer mon niveau", conclut l'ancien licencié de l'UC Tilly Val de Seulles.