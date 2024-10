Insolite. Un trésor normand découvert en Angleterre

Sept passionnés d'archéologie ont fait une découverte extraordinaire dans le comté de Somerset, en Angleterre : un trésor de 2 584 pennies en argent datant de l'époque de la conquête normande. Cette trouvaille, rapporté par Géo et The Guardian, est surnommée le "trésor de Chew Valley". L'organisme chargé de la conservation et de la gestion du patrimoine dans les comtés de Somerset et Devon a récemment annoncé l'acquisition du trésor pour 4,3 millions de livres sterling (environ 5 millions d'euros), grâce à un financement significatif provenant notamment du National Lottery Heritage Fund et de l'Art Fund.

Les pièces aux teintes bleuâtres représentent Guillaume le Conquérant, tandis que d'autres montrent Harold II, le dernier roi saxon d'Angleterre. Ce trésor contient également deux fois plus de pennies de Harold II que ce qui avait été trouvé auparavant, et presque cinq fois plus de pennies de Guillaume Ier "Le Conquérant", toutes frappées peu après son couronnement en 1066. Cette découverte enrichit notre compréhension de l'histoire anglo-normande.

Les pièces seront exposées au British Museum dès le 26 novembre 2024, avant de trouver leur résidence permanente au musée du Somerset.