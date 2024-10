Caen. Une fréquentation record pour l'édition 2024 du Fêno

Plus de 400 exposants, trois jours de festival, 50 heures de spectacles et d'animations… et 58 000 visiteurs ! C'est un record pour le Fêno, le festival made in Normandie qui met en avant les savoir-faire locaux, et qui s'est tenu du 18 au 20 octobre.

Gastronomie, artisanat, mode, culture, innovation… les talents normands ont été mis en avant, "pour faire en sorte que les Normands soient fiers de leur Région", explique le président de la Région Normandie, Hervé Morin. Les commerçants aussi sont ravis, et Manuel Bouvier de la Distillerie de la Seine se réjouit : "Sur la journée de vendredi, nous avons fait trois fois plus de ventes que l'année dernière !" L'année dernière, le Fêno avait attiré 31 000 visiteurs à Rouen.