Caen. Un week-end pour découvrir les talents normands avec le Fêno Festival

Le Fêno Festival prendra place au Parc des Expositions de Caen, du 18 au 20 octobre. L'objectif est simple : faire découvrir au public le savoir-faire et les innovations locales à travers un salon de 400 exposants. De nombreux domaines y sont représentés, de l'artisanat à l'agriculture, en passant par la gastronomie ou la cosmétique. L'entrée du festival, organisé par la Région Normandie, est libre les vendredi et samedi de 10h à 20h et le dimanche jusqu'à 19h. Vendredi et samedi soir, une nocturne est même prévue, entre spectacles et restauration. N'hésitez pas à prendre la navette gratuite pour vous y rendre !

Pour les plus gourmands, rendez-vous dans le Hall 2 pour découvrir l'espace gastronomique. En plus des producteurs normands présents sur le salon, vous aurez le choix entre de nombreux food-trucks et restaurants, de quoi ravir vos papilles. On note le menu spécial du chef Stéphane Carbone, du restaurant l'Espérance à Hérouville-Saint-Clair, mais aussi les cocktails de la mixologue Anne-Lise Jouenne. Cette dernière proposera d'ailleurs une démonstration culinaire vendredi à 20h, et samedi à 13h et à 18h30 au bar de la crémerie.

Des spectacles à ne pas manquer

Quoi de mieux pour découvrir les talents normands que de les observer sur scène ? C'est bien ce que propose le Fêno Festival. Samedi à 15h30 et 18h, le public pourra assister à des défilés de mode, et vendredi et dimanche, ce sont des spectacles de comédie qui seront présentés. DJ sets, fanfare, breakdance ou théâtre : en tout, 50 heures de spectacles ou d'animation sont prévues.

Repartez avec des souvenirs

Après toutes ces rencontres inspirantes, vous repartirez avec plein d'idées en tête, et peut-être même avec un carnet des meilleures adresses de Caen. Mais il est aussi possible de garder des souvenirs matériels du festival, notamment grâce aux bornes photos et au stand de maquillage sur place. Vous pouvez aussi tenter votre chance et gagner des cadeaux 100% normands en participant au quiz Fênotype sur le site internet du festival !

Pratique. Infos et programme sur feno.normandie.fr.