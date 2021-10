Caen. Bonne table : une pause gastronomique à l'Espérance à Hérouville-Saint-Clair

Pour notre pause déjeuner, nous prenons cette semaine la route d'Hérouville-Saint-Clair près de Caen (Calvados) pour nous installer dans le joli cadre de l'Espérance, restaurant longeant les bords du canal. L'établissement, récemment repris par Stéphane Carbone, répond à toutes nos attentes.

Un menu gastronomique à 17€

C'est un moment gastronomique en toute simplicité qui s'offre alors à nous. À la carte, on nous propose un menu entrée/plat ou plat/dessert pour 17€, avec à chaque fois le choix entre deux propositions.

Mon ami opte pour les médaillons de canette rôtie, accompagnés de pennes au comté dans un jus de viande. De mon côté, je me laisse tenter par un filet de daurade royale snacké, assorti d'une chiffonnade de courgette glacée au beurre, relevée par une émulsion thym citron. Les plats sont fins, le poisson délicieux et les saveurs comblent nos attentes.

Les portions sont un peu légères et c'est donc avec envie que nous nous tournons ensuite vers le dessert. Si le café gourmand et ses mignardises sont tentants, un petit conseil: optez pour les desserts, qui donnent l'eau à la bouche. Ce jour-là, le chef propose une tartelette aux fraises accompagnée de chantilly vanille ou des profiteroles baignant dans une sauce chocolat noir. À tomber.

Petit plus: le personnel est au petit soin et sait s'adapter à vos besoins. Pressées, nous avons été rapidement servies et sommes même reparties avec des petites madeleines offertes par la maison pour prolonger encore un peu cet instant gourmand.

Pratique. 512 rue Abbé Alix à Hérouville-Saint-Clair. Tél. 02 31 44 97 10.

