Caen. Bonne table à Caen : Bruit de comptoir, quai de Juillet

L'ouverture de Bruit de comptoir à Caen (Calvados), le long de l'Orne, n'est pas récente. Les noctambules caennais connaissent déjà cette adresse forte agréable pour découvrir de bons vins et déguster des pintxos raffinés, en soirée. Depuis cet été, l'établissement accueille aussi ses clients le midi, du mardi au vendredi. Allons-y!

Des mélanges audacieux

Bruit de comptoir propose à la carte deux formules: deux pintxos + un plat ou un plat + un dessert à 14€ ou la formule complète à 18€. J'opte pour la première proposition. Je me dirige vers la vitrine où sont présentées les mignardises. Les mélanges sont audacieux et le choix large. Je choisis un pinxto composé d'une purée de tomates et de chèvre et un second au saumon. J'adore. Ensuite, je me prononce pour un carpaccio de boeuf au couteau, servi avec des patatas bravas. C'est un plat à la carte, comme la tortilla du moment ou la brandade de morue gratinée. Le collègue qui m'accompagne ce jour-là se laisse lui tenter par une proposition du jour: des travers de porc. Il se régale aussi.

Un mot enfin du service, sincèrement attentif. Pas du tout complaisant. Tout ce que j'aime. La déco (le mur de bouchons surtout!) termine de me séduire. Avec un verre de vin, je règle une note de 18,50€.

Pratique. Bruit de comptoir 11 quai de Juillet à Caen. Tél. 02 31 24 90 10

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Caen: le Bristro Régent, quai Vendeuvre

Bonne table à Caen: le Ty Gibus, rue des Tilleuls

Bonne table en Normandie: Steak Family, à Hérouville