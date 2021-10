Caen. Bonne table à Caen : l'Initial, situé rue Saint-Manvieu

Certes, il est légèrement plus cher que la moyenne mais un déjeuner (plat+café) ne vous coute "que" 19 €. Le plat est copieux et élégamment élaboré. Ici pas de carte, tout est réalisé en fonction de ce que reçoit la cuisine. Mais il y a tout de même au moins deux choix sur le menu. Aujourd'hui, mardi 29 novembre 2016, j'ai pu déguster une pintade agrémentée de poireaux et de polenta, accompagnés d'une crème au chorizo pour lier l'ensemble.

Service rapide

Le restaurant situé à Caen (Calvados) est sobrement décoré dans une simplicité que l'on sent élaborée. Le service est rapide et les serveurs courtois et souriants. Attention toutefois au moment de la note : l'eau en forfait est comptée en dehors du menu (comptez 3,5 € pour l'eau) et environ 7 € le verre de vin.

Au final, avec une formule plat-café, un forfait eau et un verre de vin d'Anjou, j'en ai eu pour 29 €. En sachant que le menu était agrémenté de grignotages pour patienter et pour agrémenter le café. Ce restaurant ouvert en 2013 jouit en outre d'une excellente notation sur les sites spécialisés et l'on comprend pourquoi !

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Caen: le Ty Gibus, rue des Tilleuls

L'Italien Giovanni Passerini, "meilleur chef" pour le Fooding 2017

Insolite : A bientôt 80 ans, Michel cultive des vignes... dans son jardin

La sommelière Virginie Routis, fin palais de l'Elysée