Le Havre. "L'intercommunalité, ça compte !" : pourquoi 2 000 élus sont rassemblés au Carré des Docks ?

"L'intercommunalité ça compte !" C'est le slogan, lettres blanches sur fond rouge, déployé sur une banderole au-dessus de plusieurs centaines d'élus rassemblés au Havre, mercredi 16 octobre, pour l'ouverture de la 34e convention d'intercommunalités de France.

Neuf milliards d'économie

Près de 2 000 élus venus de toute la France et d'Outre-Mer sont attendus jusqu'à vendredi. Des représentants de différentes sensibilités politiques, mais tous remontés contre les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement. "Entre les dotations, la fiscalité et les différentes subventions supprimées, ce sont près de neuf milliards d'euros en moins pour les territoires, déplore l'élue cauchoise Virginie Carolo-Lutrot, vice-présidente d'intercommunalités de France, les collectivités vont devoir choisir entre taper sur le contribuable ou taper sur l'usager !"



Durant trois jours, les présidents d'intercommunalités, maires et autres élus rassemblés au Havre appelleront à "Faire bloc, ensemble". Le thème de cette convention annuelle, choisi à l'origine pour évoquer les liens entre les communes et les métropoles, agglomérations et autres communautés de communes, prend un autre sens, alors que l'examen du projet de loi de finances débute en commission, à l'Assemblée nationale. "On a ajouté cet effet de masse pour montrer que l'on est solidaire. On ne doit pas s'opposer entre nous mais faire des propositions ensemble, pour être sûrs de barrer la route à ce budget 2025 qui est une catastrophe pour l'investissement et les territoires", poursuit la présidente de Caux Seine Agglo.

La ministre Catherine Vautrin "dans l'arène"

Plusieurs ministres sont attendus au Havre à l'occasion de cette convention, à commencer par Catherine Vautrin, en charge de la décentralisation. "Elle a le courage de venir au milieu de l'arène, nous l'accueillerons de manière républicaine, assure Virginie Carolo-Lutrot, un dialogue peut s'engager. Personnellement, je chercherai à la convaincre, pas à la blesser."

Absent pour participer à cette fronde collective, Edouard Philippe, président du Havre Seine Métropole, s'est entretenu en tête à tête avec Catherine Vautrin ce jeudi 17 octobre.