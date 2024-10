Météo. La plus grosse super lune de l'année éclairera le ciel de Normandie ce soir !

Pendant deux jours, la Lune sera parfaitement ronde et brillera intensément dans le ciel, offrant un spectacle exceptionnel pour tous les amateurs d'astronomie et les curieux.

La super lune : qu'est-ce que c'est ?

Pour la deuxième fois cette année, nous aurons droit à une super lune. La première a eu lieu le mois dernier, mais celle d'octobre est prévue pour être la plus grande et la plus lumineuse. En effet, une super lune apparaît environ 7% plus grande et 14% plus lumineuse qu'une pleine lune classique. Cette différence est due à sa position orbitale, où elle se trouve au plus près de la Terre.

Conditions favorables à l'observation

D'après les prévisions météorologiques de Meteovista, les conditions devraient être plutôt favorables pour admirer cette magnifique lune. Bien que des nuages traverseront le ciel, il est également prévu de larges éclaircies, permettant ainsi aux passionnés d'astronomie de profiter pleinement de ce spectacle nocturne.