Chaque année, la Foire Saint-Romain transforme Rouen en une bulle d’amusement et de nostalgie. Du 18 octobre au 17 novembre 2024, ce rendez-vous incontournable des vacances de la Toussaint revient pour le plaisir des petits et des grands, avec son ambiance festive, ses manèges à sensations et ses gourmandises irrésistibles.

Une fête au cœur des traditions normandes

Avec plus de 200 attractions, la Foire Saint-Romain s’illumine dès la tombée de la nuit, offrant un spectacle psychédélique et envoûtant. Considérée comme la deuxième plus grande fête foraine de France, après la Foire du Trône, elle occupe une place chère dans le cœur des Rouennais et des Normands depuis plusieurs générations.

Des attractions à sensations fortes et des nouveautés !

Les amateurs de frissons ne seront pas déçus cette année ! Des manèges emblématiques comme le KingLoop, le Gravitron, le Moonraker, le Bavarian Wheel, ou encore l’UFO feront vibrer les visiteurs les plus audacieux.

Horaires de la Foire Saint-Romain 2024

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : de 14h00 à 23h00

Vendredi, samedi et veille de jours fériés : de 14h00 à 01h00



Ne manquez pas ce mois de festivités où Rouen vibre au rythme de la Foire Saint-Romain ! Que vous soyez amateurs de sensations fortes, en quête de souvenirs d’enfance ou simplement attiré par l’ambiance conviviale, la foire vous attend pour un moment magique et inoubliable.

Gagnez votre carte de 10 manèges pour la foire Saint-Romain

Tendance Ouest vous propose de jouer pour gagner des cartes de 10 manèges. Pour tenter votre chance, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu XX octobre.