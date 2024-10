Jeu. Gagnez vos 2 places pour le spectacle LES COMEDIES MUSICALES le 20 Novembre 2024

LES COMÉDIES MUSICALES reviennent en force pour une nouvelle série de spectacles en 2024. Que ce soit en solo, en duo, en trio ou en ensemble, les artistes interprètent les tubes incontournables des comédies musicales françaises et internationales, le tout 100 % en live, accompagnés par leurs musiciens. Ce spectacle promet de raviver la magie des plus grands classiques, pour le plus grand bonheur des amateurs de ce genre musical. Une expérience à ne pas manquer !

Date : Mercredi 20 Novembre 2024 à 20h

Lieu : Zénith de Caen

Tendance Ouest vous permet de gagnez vos 2 places dès maintenant ! Pour jouer, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu le mardi 12 novembre. Cinq gagnants seront tirés au sort ! A vous de jouer !