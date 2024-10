Cinéma. Robbie Williams en singe dans son biopic

Le public a été surpris en voyant les premières images de Better man, mercredi 2 octobre, le film sur la vie de Robbie Williams. En effet, le chanteur est incarné par un singe (en images de synthèse).

Dans le biopic, qui sortira le 17 janvier 2025 au Royaume-Uni, l'artiste sera le seul singe qui évoluera au milieu d'êtres humains tout à fait classiques. Dans la voix off de la bande-annonce, il explique pourquoi un singe : "Je suis l'une des plus grosses pop-stars du monde, mais je me suis toujours vu comme quelqu'un de moins évolué."

Sur les réseaux, les avis sont partagés entre grand n'importe quoi ("Quelles drogues ont pris les gens qui ont fait ce film ?", "On dirait un rêve fiévreux", "C'est une idée des années quatre-vingt-dix") et génie ("Ça a l'air énorme, j'ai hâte", "Le scénario le plus fou", "J'aime que les biopics musicaux fassent quelque chose de différent").

Pour le moment, aucune date de sortie n'est connue pour Better man en France.