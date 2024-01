Cinéma. Découvrez la bande-annonce du biopic sur Amy Winehouse !

Treize ans après sa disparition, le monde entier découvrira Back to Black, le biopic consacré à Amy Winehouse au cinéma, le 24 avril prochain. Le film est réalisé par Sam Taylor-Johnson (50 nuances de Gray) et la chanteuse est interprétée par Marisa Abela, 27 ans, vue l'année dernière dans le film Barbie.

Selon un communiqué, ce film retracera "le génie extraordinaire, la créativité et l'honnêteté d'Amy, qui ont imprégné tout ce qu'elle a fait" : "Un voyage qui l'a menée de la folie et de la couleur de la Camden High Street des années 90 à l'adoration mondiale. (...) Back to Black [est une vue] à travers le miroir de la célébrité pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, pour voir ce qu'Amy a vu, pour ressentir ce qu'elle a ressenti."

La bande-annonce vient d'être dévoilée, et ça donne envie ! Rendez-vous le 24 avril pour découvrir le résultat !