Cinéma. Un biopic sur Johnny Hallyday va voir le jour !

Johnny Hallyday continue de vivre dans nos cœurs. En effet, depuis plusieurs mois à Paris, une grande exposition est dédiée à l'artiste décédé en 2017, des titres inédits du chanteur ont refait surface et son fils, David Hallyday, prépare un album avec des reprises de son père, emmené par un duo virtuel sur Sang pour sang. De son côté, Læticia Hallyday prépare une comédie musicale autour des tubes de son mari. Et, ce n'est pas tout ! Aujourd'hui, on apprend qu'un biopic sur la vie de Johnny Hallyday est également en préparation.

Actuellement, se déroule le Festival de Cannes et c'est ici que ce projet a été évoqué par Universal Picture International France. Un biopic qui se situera dans les années 1990 et qui racontera l'histoire d'amour entre Johnny et Læticia. L'histoire démarre en 1995, à Miami. On pourra découvrir la belle histoire d'amour qu'ils ont vécue mais également assister aux côtés sombres de la relation, entre anorexie et addiction aux drogues dures. Le film montrera aussi les grands moments de Johnny sur scène, comme le concert mythique du Stade de France en 1998, sans oublier sa rencontre avec Jean-Jacques Goldman, qui lui a écrit quelques-unes de ses plus belles chansons, comme Je te promets.

L'acteur qui incarnera le plus grand rockeur français est le comédien belge Matthias Schoenaerts. C'est actuellement l'un des acteurs les plus demandés des deux côtés de l'Atlantique, avec des rôles aux Etats-Unis dans Red Sparrow, Sons of Philadelphia ou encore The Old Guard. Quant au rôle de Læticia, aucune information n'a encore été transmise.