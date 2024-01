Cinéma. La date de sortie du biopic sur Michael Jackson dévoilée !

Après Freddie Mercury et bientôt Amy Winehouse, c'est au tour de Michael Jackson d'avoir son biopic !

Le film est en préparation, le titre est donc encore inconnu, mais on sait qu'il sera réalisé par Antoine Fuqua ("Training Day", la trilogie "Equalizer") et produit par Graham King, déjà aux commandes de "Bohemian Rhapsody". John Branca et John McClain s'occuperont de "l'estate" (l'héritage musical) du Roi de la Pop.

Le tournage débute le 22 janvier prochain mais la date de sortie du film a déjà été dévoilée. Il sera diffusé dans les cinémas du monde entier dès le 18 avril 2025 ! La date tombant un vendredi, il faudra donc sûrement s'attendre à le voir débarquer en France soit le mercredi précédent, le 16, ou le suivant, le 23 avril. Il sera distribué par Lionsgate aux Etats-Unis et par Universal dans le reste du monde.

On connaît également l'identité de celui qui incarnera le Roi de la Pop : il s'agit de Jaafar Jackson, qui est nul autre que le fils de Jermaine Jackson et donc le neveu de Michael Jackson.