Mort de Kylian Binard. La discothèque l'Octavia à Subles fermée par la préfecture

L'Octavia, boîte de nuit située à Subles, est fermée administrativement par la préfecture du Calvados pendant un mois à partir du 4 octobre. Dimanche 29 septembre au petit matin, Kylian Binard, 17 ans, était tué par arme blanche sur le parking de l'établissement. Un homme de 24 ans est depuis en détention provisoire.

Le sous-préfet de Bayeux Adrien Allard met en évidence "une absence de maîtrise par le gérant et ses salariés de la sécurité générale de l'établissement et de la gestion des situations de tension et de violence". Les gendarmes ont également constaté la présence de "nombreux mineurs alcoolisés". Le sous-préfet avance aussi un risque de représailles au sein de la discothèque pour justifier sa décision.

Par ailleurs, il précise que les pompiers et le Samu, intervenus sur place le matin du drame, ont été menacés par différents protagonistes.