Saint-Lô. Plusieurs centaines de personnes pour dire adieu à Kylian Binard, 17 ans, mort poignardé

La nef centrale de l'église Sainte-Croix de Saint-Lô était pleine, ce lundi 7 octobre, pour dire adieu au jeune Kylian. Il y avait sa famille bien sûr, avec son père, sa mère, ses trois frères et sa sœur. Le club de boxe était également présent, avec ses anciens coachs et partenaires d'entraînement. Ses amis dans la vie et au lycée aussi, qui avaient apporté des bouquets de fleurs pour certains.

La cérémonie a commencé par la lecture d'un discours écrit par la maman du jeune homme, qui racontait l'enfance paisible de Kylian. Un texte centré sur sa personnalité, sans référence aux circonstances de sa mort, mais avec beaucoup d'émotion.

Une désescalade de la violence

Dans son homélie, l'abbé Florian Frigot a appelé à une désescalade de la violence. Il espère que cette tragédie ne ravivera pas de haine. Kylian Binard a été inhumé au cimetière de Saint-Lô, où il habitait.

Pour rappel, au matin du dimanche 29 septembre, le jeune homme est mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau à la sortie de la boîte de nuit L'Octavia, à Subles, près de Bayeux. Il était scolarisé au lycée Curie-Corot et pratiquait la boxe au club situé à quelques pas de son domicile à Saint-Lô.

"Il était adorable, protecteur, pas méchant"

Son président Jacky Adam avait décrit il y a quelques jours "un jeune discret. Le fait qu'il ait pu prendre un coup de couteau nous choque parce qu'il n'a rien d'un voyou, d'un provocateur, même si personne ne mérite ça".

Le Boxing club a organisé une marche blanche, mercredi 2 octobre, lors de laquelle sa maman Sophie Scelles avait pris la parole : "Il était adorable, protecteur, pas méchant. Il ne méritait pas ça, il va beaucoup nous manquer." L'homme interpellé pour le meurtre présumé de Kylian a été mis en examen et écroué.