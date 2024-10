Manche. "Il n'a rien d'un voyou" : le club de boxe rend hommage à Kylian, 17 ans, tué à la sortie d'une boîte de nuit

Son nom figure encore parmi celui de ses partenaires d'entraînement sur le grand tableau qui répertorie la pesée de chacun des licenciés. Kylian Binard, 17 ans, 66,2 kg, ne montera plus jamais sur le ring. Le jeune lycéen a été mortellement poignardé à la sortie de la boîte de nuit l'Octavia à Subles, près de Bayeux, dimanche 29 septembre matin.

Lundi 30 septembre, les adhérents du club de boxe se sont retrouvés dans l'émotion, sans l'un des jeunes les plus prometteurs, champion de Normandie chez les novices l'an dernier. L'entraîneur historique, Jean Metay, a proposé au groupe de respecter une minute de silence, avant de rendre hommage à Kylian Binard. "Ce n'était pas le genre de voyou à chercher la bagarre. Qu'est-ce que vous voulez faire face à une arme ? On est entouré de ça maintenant, de violence gratuite. On ne peut rien faire face à des voyous, face à des lâches. Profitez de la vie, fièrement, et protégez-vous."

"J'espère que sa famille ira bien"

Au club, le jeune Kylian a laissé l'image d'un homme extrêmement discret, au point que les coachs ne sont pas tout à fait certains de l'année de ses débuts dans la discipline. Il venait boxer accompagné de l'un de ses meilleurs amis, qui était présent avec lui à l'Octavia dans la nuit de samedi à dimanche. Mais une fois sorti du ring, il s'étalait peu sur sa vie personnelle. "C'est un amateur qui était assez discret, mais toujours présent. En tout cas, quand j'étais là, il était là. Il avait un bon avenir dans la boxe. Il avait l'air d'être sympa, mais je ne le connaissais pas plus que ça", confirme Mya.

"On a fait des sparring (combats d'entraînement, N.D.L.R.) ensemble. Il était gentil, il était bien. C'est dur d'apprendre ça. Quand j'ai lu ça sur le journal, je n'y ai pas cru au début. Je suis choqué, franchement c'était super dur. J'espère que sa famille ira bien, elle a perdu un fils qui était super jeune, qui commençait sa vie", s'émeut Jan Noori, un autre des meilleurs éléments saint-lois.

"Ce n'était pas une grande gueule"

Jacky Adam, devenu président il y a une poignée de jours seulement, était son entraîneur la saison passée. Il a suivi Kylian Binard sur des compétitions à plusieurs reprises. "C'était un jeune discret. Le fait qu'il ait pu prendre un coup de couteau nous choque parce qu'il n'a rien d'un voyou, d'un provocateur, même si personne ne mérite ça. Mais lui, on ne comprend pas. Ce n'était pas une grande gueule." Le nouveau patron du club salue la mémoire "d'un jeune sympa, assidu à l'entraînement et plutôt timide. Quand il y avait deux mots à dire, il n'en disait pas trois".

"On vient de perdre un gamin", se lamente Franck Baslé, à côté du président. Le club de boxe de Saint-Lô imagine un hommage plus conséquent pour son jeune licencié, mais précise qu'il s'adaptera aux désirs de la famille.