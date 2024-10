Mort de Kylian Binard, 17 ans. Un homme en détention provisoire : "Il a frappé avec un couteau la première personne devant lui"

Il explique avoir d'abord voulu s'interposer dans une bagarre se déroulant sur le parking de la boîte de nuit l'Octavia à Subles, près de Bayeux. Le meurtrier présumé de Kylian Binard, 17 ans et demi, a été placé en détention provisoire ce mardi 1er octobre.

Du sang sur les mains

Dimanche 29 septembre, au petit matin, la victime, un jeune homme originaire de Saint-Lô, perdait la vie après avoir reçu des coups de couteau dans le dos et la zone cervicale. S'il a d'abord nié, l'agresseur présumé, un homme de 24 ans intérimaire dans le bâtiment, et dont les mains et les vêtements étaient ensanglantés, reconnaît être l'auteur des coups. Ce dernier dit d'abord avoir reçu des coups de poing et des jets de gaz lacrymogène.

"Il a été vu ramassant un couteau qui a été retrouvé dans sa poche"

"Sans pouvoir expliquer les raisons de son geste, il reconnaissait finalement avoir pris le couteau, en avoir déplié la lame et avoir frappé avec cette arme la première personne se trouvant devant lui, sans intention de tuer selon ses dires", explique dans un communiqué le parquet de Caen.

L'homme de 24 ans est désormais placé en détention provisoire, alors qu'une information judiciaire a été ouverte pour un chef de meurtre. Il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.