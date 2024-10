Saint-Lô. Comment le Normandy programme-t-il ses concerts ?

Après la pause estivale, plus propice aux festivals, la saison culturelle démarre au Normandy, la salle de musiques actuelles de Saint-Lô. Vendredi 4 octobre, le groupe de punk rock humoristique Les 3 Fromages va enflammer le public. Le gros dossier du Normandy à chaque rentrée est le festival d'automne les Rendez-vous Soniques. La programmation est travaillée un an en amont.

"Le premier objectif des Rendez-vous Soniques, c'est d'avoir des découvertes, des nouveaux talents", explique Nicolas d'Aprigny, le programmateur du Normandy et du festival. Il ajoute : "Et d'avoir des têtes d'affiche, d'avoir toutes les esthétiques et de toucher tous les publics." Après, il jongle avec les tournées des artistes, leurs disponibilités ou encore les jauges des salles. Il conseille de découvrir French79, un artiste électro classable dans le style de la french touch, et Yamé, un rappeur aux influences jazz et de musiques africaines qui a une dizaine de musiciens avec lui sur scène.

Cette année, il n'y a pas de concert au parc des expositions de Saint-Lô. "Un endroit comme le parc des expos, il faut l'investir sur quatre, cinq ou six jours. Là, cette année, on n'avait pas forcément les têtes d'affiche en tournée à ce moment-là pour les accueillir. Mais ça tombait bien parce que nous sommes sur la dernière année au Normandy, avant les travaux qui vont arriver en 2025 et on voulait marquer le coup en proposant des dates exceptionnelles au Normandy", détaille le programmateur. Il prépare déjà la prochaine édition.