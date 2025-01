Bonne table à Rouen. Le Bistrot de la Pucelle, nouvelle adresse

Après L'Odas, restaurant une étoile au guide Michelin à Rouen, puis Le Vert Bocage, un hôtel situé à Franqueville-Saint-Pierre qui dispose aussi d'un restaurant, le chef Olivier Da Silva vient d'ouvrir Le Bistrot de la Pucelle à Rouen. Il remplace le restaurant des frères Pottier, dirigé par Rodolphe Pottier et son frère Jordan. Côté décoration et mobilier, rien n'a changé. On retrouve la moquette taupe et ses roses et les banquettes en velours vert de ses prédécesseurs. Les tables sont recouvertes d'une nappe blanche et d'une surnappe en papier. La carte "est similaire" à celle du Vert Bocage, "c'est ma vision du bistrot", révèle le chef Olivier Da Silva.

Des plats réconfortants à la carte

On retrouve en entrée un classique, l'œuf mayonnaise ou encore le tataki de thon. En plat, un effiloché de cuisse de volaille, du cassoulet et du poulpe grillé et en dessert, une pavlova et des profiteroles. Au niveau des menus, plusieurs propositions s'offrent à nous : plat et café pour 16 euros, entrée et plat ou plat et dessert pour 21 euros et entrée, plat et dessert pour 26 euros avec bien sûr un menu enfant à 12 euros incluant plat et dessert. S'inscrivent aux menus trois propositions d'entrées, plats et desserts. Lors de ma venue, j'ai opté pour la formule complète avec en entrée la salade de quinoa, boulgour, chou cru et cuit. L'ensemble était frais et bien équilibré tant au niveau de l'assaisonnement qu'au niveau des textures. En plat, j'ai jeté mon dévolu sur le gratin de poisson au curry servi avec du riz. Là encore, je n'ai pas été déçue. J'ai ensuite poursuivi mon repas avec une délicieuse crème brûlée à la fève tonka. La portion était plus que généreuse, car servie dans un très grand bol. Quant au service, l'équipe était aux petits soins.

Salade de quinoa/boulgour, chou cru et cuit.

Ce restaurant, "c'est le petit frère du Vert Bocage, lance Olivier, 30% de la carte bougera selon les saisons." Une très belle adresse à découvrir sans attendre !

Pratique. 6 place de la Pucelle, Rouen. Tel : 02 19 23 11 85. Réservations possibles sur www.lebistrotdelapucelle.fr.