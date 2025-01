Normandie. Harlequin, Colleen Hoover, ça vous dit quelque chose ? Alors ce salon du livre inédit spécial romance devrait vous plaire

Organisée par La Compagnie Romanesque, la première édition du Festival Thuit Romance promet un week-end rempli de belles découvertes pour tous les fans du genre, avec deux marraines de renom, Chrys Galia et Mo Gadarr.

在 Instagram 查看这篇帖子 Mo Gadarr Auteur (@mogadarrauteur) 分享的帖子

Un week-end 100% romance

Le Festival, qui se tiendra à la salle des fêtes Philippe Aubin du Thuit de l'Oison, dans l'Eure, les 19 et 20 octobre, est le tout premier événement de ce genre en Normandie. Une trentaine d'auteurs spécialisés dans les divers sous-genres de la romance, comme la new romance, la romantasy ou encore la dark romance, seront présents pour des rencontres, des lectures et des masterclass. Les visiteurs auront aussi la chance d'échanger avec les écrivaines Chrys Galia et Mo Gadarr, marraines de cette première édition.

Une des œuvres de Chrys Galia. - Addictives

Un programme riche en émotions

Entre conférences, interviews et lectures d'extraits, il y en aura pour tous les goûts. Et pour ceux qui veulent prolonger la magie, un dîner convivial avec les auteurs est prévu le samedi soir (sur réservation). De plus, une tombola sera organisée au profit de la maison de rétablissement de Bosc Roger en Roumois, qui soutient les personnes atteintes de cancer.

Pour réserver, c'est ici.