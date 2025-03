Argentan. Des lycéens préparent l'oral du bac de français avec l'acteur Maxime Taffanel

Dans la salle polyvalente du lycée Mézeray-Gabriel d'Argentan, certains élèves ont le trac avant de monter sur scène pour lire un texte d'Arthur Rimbaud devant leurs camarades. "J'étais stressé au début mais une fois lancé, ça a roulé tout seul, témoigne Ilan Gerault, 17 ans. Maxime m'a donné de très bons conseils. Pour la première fois, j'ai vécu et ressenti le texte. C'était incroyable, j'ai adoré", poursuit-il.

"Une rencontre essentielle"

Organisés partout en France par les centres culturels E.Leclerc, les ateliers du bac ont pour objectif de faire progresser les élèves dans l'exercice de la lecture à haute voix. "C'est une rencontre essentielle pour améliorer la lecture, affirme le comédien Maxime Taffanel, qui a passé presque deux heures avec une soixantaine d'élèves en classe de première, vendredi 21 mars. A leur âge, je n'avais pas la chance d'avoir des acteurs et des actrices qui venaient m'apprendre à porter la voix et à rendre un texte vivant. Quand on s'applique à le faire, il y a naturellement des points qui tombent le jour de l'examen", continue le comédien de la Comédie-Française.

Eléa Julien, 16 ans, était également tendue avant de passer devant ses camarades. "C'est toujours un entraînement de plus. J'ai essayé de me concentrer sur ce que le comédien me disait et à la fin, j'étais vraiment dans le texte", confie la jeune femme. Dans l'Orne, d'autres ateliers similaires sont prévus avant l'épreuve du baccalauréat, en juin. Le prochain rendez-vous est fixé le 24 avril à La Ferté-Macé.