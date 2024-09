Télévision. Faustine Bollaert détrônée : découvrez l'animatrice et l'animateur favoris des Français

Mardi 24 septembre, les résultats des tout nouveaux Télé-Loisirs Awards sont tombés. Réalisé par l'institut CSA, ce classement a sondé un échantillon représentatif de 1 009 Français pour désigner les personnalités et émissions préférées du public. Pas moins de 15 catégories ont été mises en avant, et c'est Karine Le Marchand qui a décroché le titre d'animatrice télé préférée des Français, laissant derrière elle une autre figure emblématique : Faustine Bollaert.

Karine Le Marchand : adorée pour son authenticité

Avec 14 saisons à la tête de "L'Amour est dans le pré", l'émission phare de M6 qui fait rimer romance et ruralité, Karine Le Marchand est devenue une figure incontournable de la télévision française. Si son humour et sa bienveillance ont conquis les cœurs des agriculteurs, c'est toute la France qui succombe à son charme, son franc-parler et sa capacité à créer des liens forts avec les participants.

Selon les téléspectateurs, "L'Amour est dans le pré" a su traverser les années sans perdre de son attrait en grande partie grâce à elle.

L'animatrice préférée des Français cette année est Karine Lemarchand. - M6

Stéphane Bern : le roi du patrimoine et de la télévision

Dans la catégorie masculine, c'est le chouchou du patrimoine, Stéphane Bern, qui s'est illustré. Meilleur animateur télé aux yeux des Français, il décroche également le titre de "personnalité la plus engagée" pour ses actions en faveur de la préservation du patrimoine. Le présentateur de "Secrets d'Histoire" sur France 3 n'a jamais caché son amour pour l'histoire de France, et son investissement dans la cause patrimoniale lui a valu un grand respect auprès du public.

