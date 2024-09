Près de Bolbec. Une première convention du tatouage à l'abbaye du Valasse

Il est tatoué de la tête aux pieds, et même sur les yeux : Freaky Hoody, l'homme le plus tatoué de France, sera l'invité d'honneur du tout premier salon du tatouage organisé à l'abbaye du Valasse, à Gruchet-le-Valasse, du vendredi 25 au dimanche 27 octobre. Le recordman, instituteur dans la vie de tous les jours, animera cette Xtrem Tatoo Convention et se prêtera au jeu des selfies.

Freaky Hoody animera cette toute première convention à Gruchet. - Jane Wojtkowiak

Une centaine de tatoueurs

Au total, une centaine de professionnels du tatouage seront au rendez-vous pour cette première édition, dont certains originaires de Colombie, d'Espagne, de Belgique, de Suisse… L'occasion pour les visiteurs de se faire tatouer en direct et pour les tatoueurs d'être scrutés par les curieux. "Il y a zéro pression, au contraire, on aime montrer notre travail !, assure Willo, organisateur de l'événement avec sa sœur Ingrid Audièvre, chaque soir, des trophées seront remis pour valoriser les meilleurs tattoos réalisés tout le week-end." Ce tatoueur de Port-Jérôme-sur-Seine participe lui-même à une quinzaine de conventions par an. "On effectue beaucoup de premiers tatouages dans les conventions. C'est le bon endroit pour franchir le pas, on est dans l'ambiance… Mais il faut que le tatouage signifie quelque chose pour la personne." On peut venir avec une idée ou se laisser porter par les modèles proposés par les exposants.

Willo, organisateur Impossible de lire le son.

Freaky Hoody, Mia Dolls et le sosie de Johnny Deep

Outre Freaky Hoody, une autre icône du tatouage, l'influenceuse Mia Dolls sera également au rendez-vous, tout comme Johnny Steff, sosie de Johnny Deep. Les groupes Dream One et The Old Band assureront une ambiance rock pendant cette convention, dans laquelle on retrouvera aussi des bijoutiers, photographes d'iris, perceurs, etc.

A l'occasion de l'événement, une vente aux enchères caritative sera organisée. Les fonds seront reversés à Noa Luu, une Lillebonnaise atteinte d'une maladie orpheline, l'acidémie méthylmalonique.

Pratique. X'Trem Tattoo Convention, dans la grande halle de l'abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse, vendredi 25 octobre de 12h à 20h (7€), samedi de 10h à 23h (10€), dimanche de 10h à 19h (10€), pass week-end 20€. Food-trucks et brasserie locale sur place. Billetterie en ligne.