Caux Seine Agglo. Nouvelle édition de la fête du cheval à l'Abbaye du Valasse

La 12e fête du cheval se tiendra à l'Abbaye du Valasse, entre Lillebonne et Bolbec, samedi 10 et dimanche 11 août.

Environ 70 cavaliers vont s'affronter sur deux jours entre concours d'attelage (conduite d'un attelage avec précision), épreuve de maniabilité (une épreuve d'adresse) et marathon (une course à travers différents obstacles). Une petite attention est adressée aux visiteurs cette année. L'épreuve du marathon se disputera le samedi et l'attelage ainsi que la maniabilité le dimanche, contrairement aux années précédentes.

Et il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste pour profiter du spectacle. "C'est impressionnant, explique Hélène Aubry, responsable relations publiques pour Caux Seine Normandie Tourisme, il y aura un animateur qui sera présent au micro pour expliquer les choses et rendre les épreuves le plus accessible possible. Le marathon c'est quelque chose à admirer. On voit vraiment les chevaux en action. C'est une course palpitante à travers les obstacles. Pour la partie dressage et maniabilité, on est plus dans la précision, avec de belles tenues et de l'élégance. Même si on ne s'y connaît pas en attelage, c'est surtout un plaisir pour les yeux."

Des animations grand public

La fête du cheval c'est aussi un week-end d'animation pour le grand public. "Les courses c'est essentiel, mais on a voulu rendre cet événement festif, ce qui est assez rare sur des concours comme ceux-là. On a mis en place pas mal d'animations, principalement pour les familles. On a des spectacles, des courses de chevaux à pied, des ateliers créatifs pour les enfants, des structures gonflables, des jeux en bois ou encore des balades en poneys. Tout le monde peut prendre du plaisir autour de cette thématique du cheval."

Les animations

Spectacle équestre avec Elisa Laville samedi et dimanche à 11h30, 15h30 et 17h30, entre figures et voltiges.

Spectacle Cirkawa samedi et dimanche à 14h30 et 16h30, un spectacle qui réveillera l'enfant qui sommeille en vous.

Course de chevaux à pied samedi et dimanche de 12h30 à 13h30.

Démonstration massage et ostéopathie ou maréchalerie samedi et dimanche à 14h et 17h.

De 14h à 18h : ateliers créatifs autour du cheval.

De 10h à 18h : jeux en bois, structures gonflables, balades à poneys, atelier pansage et câlin avec les poneys.

Des exposants seront présents sur les deux jours pour proposer des produits autour du cheval. Pour ceux qui le souhaitent, des visites guidées de l'Abbaye seront possibles. Côté restauration, le salon de thé la Laiterie sera ouvert et plusieurs food-trucks assureront le service pour les affamés.