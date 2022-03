Gruchet-le-Valasse. La fête du cheval ce week-end en Seine-Maritime

7 à 10 000 visiteurs sont attendus ce week-end (samedi 12 et dimanche 13 août 2017) à l'Abbaye du Valasse (Seine-Maritime) pour cette 6e édition de la Fête du cheval.

Au programme : une dizaine d'exposants (artiste peintre, équipement du cheval, bijoux, sculpteur, gravure sur verre ou encore maréchal ferrant), des animations pour les enfants (balades en poney, maquillage, sculpture sur ballons et structures gonflables), des visites guidées du paddock et de l'Abbaye du Valasse, de la restauration (avec des restaurateurs locaux) et deux spectacles équestres.

La cavalière Elisa Laville propose un spectacle de garrocha, poste hongroise, longues rênes et de liberté et le trio The Horsemen présente un spectacle qui allie performance, burlesque et visuel. Écoutez notre reportage :

6ème Fête du cheval du 12 au 13 août 2017 à Gruchet-le-Valasse Impossible de lire le son.

Un concours d'attelage

La Fête du cheval est surtout l'occasion d'accueillir un concours d'attelage, un grand complet de niveau national. Cette discipline sportive se dispute en trois épreuves. Le samedi 12 août : le dressage (les concurrents sont notés sur le style) et la maniabilité (un circuit jalonné de portes balisées par des balles sur des cônes). Le dimanche 13 août : l'épreuve phare du concours, le marathon (des obstacles à franchir le plus rapidement possible).

Cette édition 2017 s'annonce particulièrement relevée avec la présence d'Emilie Morichon (de Saint-Martin-aux-Buneaux) et Jean-Frédéric Selle (de Ouainville). Deux jeunes normands qualifiés pour les championnats du monde poney d'attelage qui se disputent en Allemagne du 15 au 20 août 2017.

La 6ème Fête du cheval à l'Abbaye du Valasse (Gruchet-le-Valasse, en Seine-Maritime) – samedi 12 et dimanche 13 août 2017 de 10h00 à 18h00 – Gratuit (sauf les balades en poney) – Le programme ici.