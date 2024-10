Détective privé d'un jour : mon aventure au cœur d'une enquête secrète

Qui n'a jamais rêvé de devenir détective privé ? C'est le métier que j'ai eu la chance de découvrir de l'intérieur. Le détective que j'ai suivi, qui restera dans l'anonymat, a conçu un faux scénario inspiré de ses missions réelles. Pas question de me laisser participer à une enquête authentique, confidentialité oblige. Le rendez-vous est donné près de son bureau. Nous montons dans sa voiture, direction l'enquête.

L'explication de la mission

Notre "client" fictif est à la tête d'une entreprise de plomberie près de Rouen. Il soupçonne un de ses salariés, Dylan, en arrêt maladie depuis un an et demi, de travailler pour un concurrent tout en utilisant le matériel de l'entreprise : véhicule de fonction, outils, etc. Les réseaux sociaux de Dylan n'ont rien révélé, mais une piste nous mène à l'adresse du fournisseur de l'entreprise. Il s'y fournirait encore en matériaux. Nous nous installons discrètement sur le parking, avec une vue parfaite sur l'entrée du magasin, l'entrepôt, et le parking. Nous avons le signalement précis de Dylan et de son véhicule. Il n'y a plus qu'à attendre. A 13h50, nous sommes en place. A 14h46, l'utilitaire de Dylan arrive. Il se gare, entre dans le magasin. Nous le suivons à distance. A l'intérieur, nous le voyons discuter familièrement avec le personnel. Il règle une commande par carte bancaire, demande une facture. Pour obtenir une preuve discrète, nous faisons la queue derrière lui, en prétextant avoir une question sur un produit. Ce que nous découvrons est révélateur : la facture, posée sur le comptoir, est au nom d'une entreprise concurrente. Dylan récupère ensuite une commande sur un transpalette qu'il charge dans son véhicule. Bingo. "Nous n'avons plus de doute sur le fait qu'il exerce une activité professionnelle parallèle pendant son arrêt maladie pour le compte d'un concurrent", explique le détective.

Nous continuons notre mission en filant discrètement le plombier pour voir où il se rend. Depuis notre véhicule, nous l'observons quitter le parking. Après quelques secondes, nous démarrons et le suivons à distance. Il finit par s'arrêter sur un autre parking, près d'une boulangerie. Nous garons la voiture et restons en observation. Peu après, il sort de son véhicule, se dirige vers la boulangerie, puis en ressort avec un sandwich à la main. Estimant avoir suffisamment d'informations, nous décidons de rentrer au bureau pour rédiger notre rapport. Maintenant, il faudrait le voir intervenir sur un autre chantier et faire appel à un commissaire de justice afin d'établir un constat permettant à notre client de négocier avec son salarié.