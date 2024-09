Caen. Il violente sa compagne et dégrade son appartement

L'homme de 21 ans, présent à l'audience du 19 septembre, répondait de violences faites sur sa concubine le 31 décembre 2023 et le 16 mai 2024 à Caen. La présidente expose les faits. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2024, la police est appelée au domicile d'une femme qui s'est enfermée dans les toilettes à la suite de violences infligées par son compagnon. A leur arrivée, celle-ci, en pleurs, leur ouvre la porte et l'homme présent dit que c'est juste une petite dispute de couple. La victime explique qu'il lui a donné un coup de poing sur la joue en l'empêchant de respirer. Un médecin constate une tuméfaction à l'œil et à la lèvre et un œdème sur la paupière. Le prévenu a également jeté un verre de vin au visage de la victime et cassé son téléphone.

Des violences répétées

Conduit au commissariat, l'homme présente un taux d'alcool presque négatif. Il précise qu'ils sont en couple depuis 1 an. Lors de l'altercation de la nuit précédente, il dit qu'elle l'a mordu et reconnaît avoir dégradé la porte d'entrée. La victime explique qu'il y a déjà eu des actes de violences sur elle le 31 décembre 2023, ce qui est confirmé par un témoin. A la barre, le prévenu reconnaît lui avoir jeté le verre de vin, mais il n'aurait pas cassé le téléphone. Il lui a tiré les cheveux. Par contre, il nie les faits du 31 décembre et lorsque la présidente lui parle du témoin, il répond que ce dernier veut lui nuire, car il ne l'aime pas. La victime dit qu'elle lui pardonne et souhaite retirer sa plainte. Toutefois, elle ne veut plus le voir ni vivre avec lui. Dans son réquisitoire, le procureur déplore que le jeune homme ne reconnaisse que partiellement les faits et qu'il les minimise. "La victime n'est pas dans l'excès, on voit bien qu'elle souhaite passer à autre chose." Après délibéré, le prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis, et interdiction de contact avec la victime. Il devra régler 127 euros de frais de procédure.