Calvados. Blanchiment d'argent et trafic de stupéfiants : le procès du couple renvoyé car leur fille a des problèmes de santé

Un couple devait être jugé au tribunal de Caen jeudi 20 mars. L'homme de 25 ans, actuellement en prison au Mans, est soupçonné de violences, dégradations, violation de domicile, détention non autorisée d'armes sans déclaration, blanchiment d'argent, transport, détention, offre, acquisition de stupéfiants. Sa compagne de 28 ans de blanchiment d'argent et de complicité de violences. Ces délits ont eu lieu de 2019 à 2023 dans tout le Calvados, à Vendeuvre, Mézidon Vallée d'Auge, Caen, Verson, et même à l'échelle nationale.

Une petite fille de 19 ans mois

Leurs avocats ont demandé le renvoi. Consultée, la procureure ne s'oppose pas à cette demande. L'avocate du prévenu incarcéré plaide pour la remise en liberté de son client. Selon elle, la question se pose légitimement. Elle précise que sa compagne était enceinte avant l'arrestation de son concubin. Leur petite fille est née avec des problèmes de santé. A 19 mois, elle est petite, ne marche pas et ne parle pas. Elle argumente que la présence de son père est indispensable pour son développement.

La cour accepte le renvoi

L'avocate rappelle également qu'il a eu une enfance difficile. Ses parents sont morts quand il était jeune. Ses grands-parents l'ont recueilli. Elle souhaite aussi que la victime soit entendue comme témoin. L'avocat de la jeune femme dit que le contrôle judiciaire de sa cliente, instauré le 23 janvier 2024, a été levé. Il approuve la remise en liberté demandée par sa consœur, au vu du handicap de l'enfant qui a un grand besoin de son père.

Après délibéré, la cour accepte le renvoi. L'affaire sera jugée le 17 juin prochain. Par contre, la remise en liberté est refusée, le prévenu restera en détention. La victime ne sera pas entendue comme témoin, car la demande de l'avocat a été rejetée. Les protagonistes se retrouveront donc en juin 2025.