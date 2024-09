Caen. Il violente sa compagne et dégrade l'appartement d'une connaissance

Agé de 35 ans, le prévenu était jugé le 19 septembre au tribunal de Caen pour des violences sur sa concubine, le 15 janvier 2023, et la dégradation de l'appartement d'une connaissance qui l'hébergeait à Caen. L'homme, sous curatelle, était présent ainsi que son curateur et son ex-conjointe. Le 15 janvier 2023, une femme appelle la police disant qu'il y a une forte altercation chez un voisin. A leur arrivée, les policiers voient des appareils cassés au sol. La femme présente sur les lieux déclare avoir subi des violences de son concubin. Le trentenaire est appréhendé. Il est en état d'ivresse et s'exprime de façon incohérente.

"Il a pété un câble et il a tout cassé"

Entendu après dégrisement, le prévenu explique qu'il est hébergé dans l'appartement d'une relation ainsi que sa compagne. Ce soir-là, le couple se dispute, il la tire par les cheveux et lui donne des coups de poing. Un médecin confirme une tuméfaction à l'œil, sur les lèvres et la paupière. Le locataire de l'appartement expliquera qu'il a tenté de le raisonner, mais que l'homme violent "a pété un câble et qu'il a tout cassé". A la barre, le prévenu dit qu'il n'a aucun souvenir de cette soirée. Il s'est réveillé à l'hôpital. Il avoue l'usage de stupéfiants. L'agresseur est sous curatelle renforcée depuis 3 ans. La compagne laisse son avocate s'exprimer. Celle-ci déplore l'absence de remords et de regrets, sa cliente ne veut plus le voir. L'avocat de la deuxième victime rappelle que son client est dans une extrême vulnérabilité. Le procureur parle du traumatisme des victimes et réclame 6 à 8 mois de prison. Après délibéré, le prévenu écope de 6 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins et interdiction de contact avec les victimes. Il devra également indemniser pour préjudice moral son ex-concubine de 300 euros et le locataire de 200 euros plus 579,99 euros pour préjudice matériel ainsi que 1 823 de frais des deux avocats.