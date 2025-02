Caen. A la sortie d'une boîte de nuit, il frappe un homme

Le 24 août 2019 à Caen, une rixe est remarquée quai Vendeuvre, en pleine nuit, par les caméras de surveillance. La police municipale intervient immédiatement. Un homme fortement alcoolisé est interpellé. Il dit qu'il était en discothèque, mais qu'à la sortie un homme l'a insulté et qu'il l'a frappé en retour. Sur place, on retrouve la victime avec des ecchymoses sur le visage. Des points de suture seront nécessaires au niveau d'une paupière.

Il ne s'en souvient pas

Le prévenu de 25 ans nie dans un premier temps, mais après avoir vu les images de la caméra, il se reconnaît, mais en disant n'avoir aucun souvenir des événements, car il était ivre. Il est livreur à son compte, n'avait aucune mention à son casier judiciaire au moment du délit. L'avocate de la partie civile explique que son client a essayé de se défendre, mais sans succès. Elle confirme qu'il a fallu des points de suture pour recoudre une paupière et ajoute que, dans un premier temps, le prévenu a nié, puis devant l'évidence, a bien été obligé d'admettre la violence tout en affirmant ne se souvenir de rien.

Prison avec sursis

Pour elle, c'est un acte totalement gratuit, c'est pourquoi elle demande 2 000€ pour préjudice moral, 200€ de préjudice matériel (des lunettes cassées) et 960€ de frais d'avocat. La procureure parle, elle aussi, de violence sans raison et précise que depuis les faits, il a deux mentions sur son casier. Pour elle, l'homme a fait preuve de violences inutiles et elle requiert 5 mois de prison avec sursis. Elle sera entendue, puisqu'après délibéré, le prévenu est effectivement condamné à 5 mois de prison avec sursis. Il devra verser à la victime 300€ pour préjudice moral, 200€ pour ses frais de lunette, 960€ pour frais d'avocat et régler 127€ de procédure judiciaire.