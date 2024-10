Calvados. Violente avec ses enfants, elle frappe aussi son ex-compagnon

Le 12 février 2022, un homme vient porter plainte contre son ex-compagne, mère de ses deux filles mineures. Il explique que la veille, en fin de soirée, il a reçu un appel de la fille aînée de son ex-épouse, née d'une précédente union. Elle vient de recevoir un message de sa demi-sœur, qui lui demande d'appeler son père et lui dire de venir la chercher, car sa mère l'a frappée et mordue, ce qu'il fait aussitôt. Depuis leur séparation, ils pratiquent la garde alternée. A son arrivée au domicile situé à Epinay-sur-Odon, la jeune fille se précipite vers son père et monte dans la voiture. La mère, âgée de 50 ans, qui semble alcoolisée, intervient. Elle veut que sa fille reste chez elle. Enervée, elle crie et l'insulte. Il la prend par les poignets pour la calmer. Elle lui donne plusieurs coups de pied. Les enfants sont entendues par la justice. Elles confirment que leur mère a fait preuve de violence envers leur père ce soir-là. Le nouveau concubin aura la même version. La fille aînée explique que sa mère était également violente avec elle lorsqu'elle était jeune, et que c'est la raison pour laquelle elle ne la fréquente plus. La prévenue est entendue le 22 février 2022, elle conteste les violences. Selon elle, les filles et son compagnon mentent.

"Je n'ai rien à me reprocher"

Jugée au tribunal de Caen, le 3 octobre, elle continue à nier. Depuis une décision judiciaire, elle n'a plus le droit de voir ses deux dernières filles. Pourtant, "je n'ai rien à me reprocher", précise-t-elle. Pour les deux avocats des parties civiles, la cinquantenaire a un problème avec la vérité, car ce sont toujours les autres qui mentent. La procureure déplore son attitude et sa violence. Après délibéré, l'état d'ivresse n'est pas retenu. Déclarée coupable, elle est condamnée à 4 mois de prison avec sursis. Elle devra indemniser les victimes pour un total de 2 100€ et régler 127€ de frais de procédure.