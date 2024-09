Manche. Le nouveau préfet maritime vise l'harmonie entre tous les acteurs du monde maritime

Le 2 août dernier, le vice-amiral d'escadre Benoît de Guibert a pris ses fonctions au poste de préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Ainsi, il remplace Marc Veran, qui était préfet depuis septembre 2022. Deux mois après son arrivée, le marin a déjà une idée très précise des enjeux qui l'attendent dans la Manche et la mer du Nord qu'il qualifie lui-même d'"autoroute maritime". Un mot d'ordre pour faire face aux enjeux de sa mission : l'harmonie.

Sauvetage en mer, les vies humaines avant tout

Pour le nouveau préfet maritime, la priorité reste la protection des vies humaines, et ce aussi bien dans le cas des promeneurs imprudents que des traversées de migrants. "Dans le Pas-de-Calais, des organisations criminelles font traverser des migrants vers l'Angleterre dans des conditions de sécurité absolument déplorables souligne le vice-amiral d'escadre. Nous devons coordonner l'action de tous les acteurs maritimes, aussi bien les forces de l'ordre que les pêcheurs, pour être en mesure d'agir très vite en cas de naufrage." Aujourd'hui, le dispositif déjà en place est très complet. "Il permet de porter secours dans les meilleures conditions possibles", affirme Benoît de Guibert même si "les améliorations sont toujours possibles et après chaque naufrage, nous échangeons sur les progrès à mettre en place pour de meilleures interventions" explique-t-il.

Développer raisonnablement les activités économiques en mer

Avec un passage de 400 à 600 bateaux par jour, la Manche est l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés au monde, avec tous les enjeux économiques que ça implique. L'une des missions de Benoît de Guibert : faire évoluer tous les acteurs dans l'harmonie tout en respectant précieusement les fonds marins. "Les différentes activités doivent se développer simultanément, mais dans l'ordre pour ne pas nuire aux autres", confie le militaire. Pour les éoliennes en mer, par exemple, "beaucoup de pêcheurs voyaient les nouveaux champs d'éoliennes de Fécamp d'un très mauvais œil. Le tout, c'est d'en développer suffisamment pour valoriser les énergies marines sans pour autant nuire à la nature et aux activités qui en dépendent" explique l'officier. L'accord de tous ces acteurs économiques passe avant tout par la communication "et c'est le rôle du préfet maritime" affirme le vice-amiral d'escadre.