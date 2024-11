Cherbourg. Exercice nucléaire les 14 et 15 novembre : plusieurs centaines de personnes mobilisées

Les 14 et 15 novembre, à la demande des autorités nationales, un exercice de sécurité nucléaire est organisé à Cherbourg. Les opérations se dérouleront aux abords de l'Installation nucléaire de base secrète (INBS) mais elles s'étendront plus largement dans tout le centre-ville. Au total, plusieurs centaines de personnes seront mobilisées, dont les employés de Naval Group et les élèves du collège Cachin.

A quoi doit-on s'attendre ?

Les opérations se dérouleront en deux phases. Jeudi 14 novembre, ce sera l'exercice en lui-même. Un scénario catastrophe a été imaginé spécialement pour l'occasion. Pour plus de réalisme, il est inconnu des acteurs jusqu'à la dernière minute. "Tout se déroulera comme si un incident nucléaire se produisait réellement et les équipes devront agir dans cette optique", a expliqué Benoît de Guibert, le préfet maritime qui supervisera une partie des opérations. Pour l'entraînement, 200 militaires et 400 civils seront mobilisés pendant 48 heures. "Les Cherbourgeois qui le peuvent sont aussi appelés à s'entraîner", a souligné Xavier Brunetière, le préfet de la Manche, qui coordonnera lui aussi les acteurs : "Quand ils recevront un SMS d'alerte ou qu'ils entendront les sirènes, ceux qui le peuvent se mettront à l'abri dans le bâtiment le plus proche et surveilleront les messages des autorités, comme ils devraient le faire en vrai." Vendredi 15 novembre, le programme des équipes sera partagé entre des débriefings et des ateliers de formation plus ciblés.

Les civils sont invités à participer aux opérations Impossible de lire le son.

Des opérations rares mais utiles

Bien que peu fréquentes, ces opérations ne sont pas inédites à Cherbourg. Le dernier exercice de ce type avait eu lieu en 2021.

"C'est une obligation légale, les villes et les organismes nucléaires doivent s'entraîner pour mieux prévenir les dangers. Les risques sont très maigres, mais on doit quand même être prêts", a détaillé le préfet maritime. Les autres zones d'activité nucléaire de France sont aussi soumises à cette loi. "En cas d'incident, que ce soit les secours, les forces de l'ordre ou les civils, de nombreux acteurs entreront en jeu. Ces exercices permettent aux équipes d'apprendre à parfaitement se coordonner, aussi bien sur le terrain que dans les postes de commandement", explique encore le marin.