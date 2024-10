Industrie. Quatre sous-marins cherbourgeois pour les Pays-Bas

Mardi 10 septembre 2024, au Pays-Bas, le ministère des Affaires économiques néerlandais a signé un accord de coopération industrielle avec l'entreprise Naval Group basée à Cherbourg. Ainsi, lundi 30 septembre 2024 à Den Helder (Pays-Bas), Gijs Tuinman, secrétaire d'Etat néerlandais, et Pierre Eric Pommellet, directeur de Naval Group, ont signé un contrat pour la livraison de quatre sous-marins de fabrication française aux Pays-Bas.

• A lire aussi. Industrie. Naval Group choisi par les Pays-Bas pour construire quatre sous-marins, une aubaine pour la Normandie ?

Des Barracuda pour remplacer les Walrus

Actuellement, la Marine Royale des Pays-Bas utilise des sous-marins de la classe Walrus. Une fois opérationnels, les quatre nouveaux sous-marins de classe Barracuda les remplaceront. Les organisateurs de ce projet sont confiants pour cette entreprise : "Naval Group a une grande expérience dans la construction de sous-marins et l'industrie maritime néerlandaise dispose de connaissances uniques et spécialisées", a souligné Gijs Tuinman lors de la cérémonie de signature du contrat. "Naval Group est honoré d'avoir été choisi par l'un des opérateurs de flotte sous-marine les plus avancés de l'OTAN", a répondu Pierre Eric Pommellet.

• A lire aussi. Sécurité. Futur porte-avions : les premières commandes lancées, Naval Group à Cherbourg mobilisé