Restaurant. Chez Côme, le bon goût de la Méditerranée

Le vent du Havre souffle fort, lorsque je m'attable chez Côme, au bout de la rue de Paris. Ici, c'est plutôt un air de Méditerranée qui souffle sur la carte. Poulpe à la plancha, burrata, feta, linguine, carré de cochon de Batallé… Des plats ou ingrédients me transportent vers l'Italie, la Grèce ou encore l'Espagne. Un clin d'œil aux origines espagnoles de Thomas et Julie-Marie Chausson, frère et sœur, qui forment avec Loïc Baldes le trio à la tête de ce restaurant à la décoration soignée, qui sert aussi des cocktails dans une ambiance plus feutrée, à l'étage.

Un dessert grand format

Côme propose des plats à l'ardoise le midi (formule complète à 20,90€) ainsi que des plats à la carte, qui évoluent à chaque trimestre. Pour m'ouvrir l'appétit, ce sera une assiette de stracciatella, accompagnée de pignons de pin, de jeunes pousses et d'une sorte de pain pita, pour déguster avec gourmandise (avec les doigts, quoi !) ce fromage frais ultra-crémeux du sud de l'Italie. Un régal ! Pour le plat, je me fais plaisir avec une entrecôte de Galice, relevée avec un beurre au chorizo. La pièce de bœuf est généreuse - 280g - tout comme la portion de ratatouille et de patatas bravas (pommes de terre à l'espagnole) qui l'accompagne. Je quitte ensuite la Méditerranée et opte pour une pavlova aux fruits rouges. La meringue est parfaite, ni trop dure, ni trop tendre, et les fruits permettent d'alléger l'ensemble. Surtout, la portion est belle. "Certains desserts sont proposés en format généreux, pour qu'ils puissent se partager, cela fait partie de la convivialité du sud", sourit Julie-Marie Chausson. Repue, je lorgne malgré tout sur l'assiette de mon voisin, garnie de "churros con chocolate", ces beignets frits à tremper dans une sauce chocolatée maison. "La recette de notre maman." Déjà un incontournable de Côme, tout comme le sandwich au homard, très demandé depuis l'ouverture.

Une généreuse pavlova…

Pratique. 22 rue de Paris au Havre, ouvert du lundi au dimanche. Service continu. Tel : 02 35 19 00 01.