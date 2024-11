Bonne table au Havre. Petits plats maison au Bistrot Panache

La rentrée est arrivée… C'est le retour des déjeuners entre collègues, alors le Bistrot Panache au Havre tombe à pic ! Pour prolonger un peu l'été, je m'attable sur la terrasse de cet établissement, ouvert au début de la saison estivale à la place de l'ancien Téléski, dans le quartier Thiers-Coty. Ici, on propose une cuisine maison, qui rime avec des "produits frais" et du "local au maximum" : c'est écrit sur l'ardoise ! En salle, c'est Xavier Fontaine qui accueille les clients, pendant qu'Antoine Nivez officie en cuisine. Leur point commun ? Leur ancien métier d'infirmier, qu'ils ont quitté pour ouvrir ce bistrot de quartier. "Nous sommes amis avant d'être associés !" précise le chef.

Une carte par semaine

Pour m'ouvrir l'appétit, j'opte pour des œufs mimosa, accompagnés de carottes râpées (5€), un classique ! Côté plat, c'est un rougail qui est proposé. Mais plutôt que la version traditionnelle, accompagnée d'une saucisse, je choisis la version maquereau (12,50€). Les papilles sensibles apprécieront le fait de pouvoir doser à leur guise la sauce pimentée maison qui l'accompagne. En dessert, c'est une panna cotta et son coulis de fraise que je choisis (5,50€). Avec un verre de vin, je m'en tire pour 27,50€. Le duo a choisi de ne pas proposer de formule, pour une raison simple : "On ne souhaite pas contraindre les clients, s'ils veulent prendre deux entrées plutôt qu'un plat, ils ont le choix !" Pour les gourmands, le double dessert est également possible, bien sûr… Le Bistrot Panache élabore une carte à la semaine, avec plusieurs entrées et desserts ainsi que deux plats au choix, dont un végétarien. L'après-midi, des gaufres sont désormais à la carte. Pour l'apéro du soir, on peut déguster le pâté en croûte d'Antoine - à ne pas rater - mais aussi des sandwichs frais et maison lors des soirées-concerts, DJ set, jeux de société, etc.

Pratique. 47 rue Henry Génestal au Havre, ouvert du lundi au jeudi de 12h à 20h, jusqu'à minuit le vendredi. Tel. 02 78 08 90 41