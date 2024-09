Maromme. Malgré la fin des travaux les commerçants n'ont pas retrouvé le sourire

Après plus d'un an de travaux et plus de 4,3 millions d'euros de budget, la rue des Martyrs de la Résistance à Maromme a enfin été libérée. La circulation a repris sur cette artère centrale de la ville. Un soulagement pour les commerçants qui y résident, la rue ayant été entièrement fermée à la circulation pendant la quasi-totalité des travaux. Malgré tout, la situation ne semble pas s'améliorer sur le plan de la fréquentation commerciale depuis la fin des travaux. En cause notamment, le manque de stationnement avec l'arrivée de cette nouvelle piste cyclable. "Tout le long de la rue il y avait des places de parking, maintenant, les clients ne trouvent plus de place et ils montent sur Mont-Saint-Aignan", déplore Saïd Medini, gérant d'un bar-tabac sur la Demi-Lune. "C'est la fin du petit commerce." S'il reconnaît que les travaux ont permis de redonner du cachet à l'entrée de ville, Fabien Duval, caviste sur la Demi-Lune, a peur pour les mois à venir, "malgré la fin des travaux, je pense que mes habitués vont avoir du mal à revenir, il va falloir du temps".

Pour compenser les pertes occasionnées par les longs mois de travaux, les commerçants ont constitué des dossiers d'indemnisation auprès de la Métropole. Les chiffres, pour certains, sont relativement importants. Fabien Duval a évalué à 16 000 euros ses pertes sur les quatre derniers mois de travaux. De son côté, Saïd Medini n'a pu récupérer que la moitié de ce qu'il espérait en termes de compensation financière. "Mon comptable il a chiffré à 12 000 euros de perte sèche sur un trimestre (janvier, février et mars), on a été indemnisé de 6 000 euros."