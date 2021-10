La renaissance du collège Alain

Le chantier de ce qui marquera le renouveau du collège Alain à Maromme, est aujourd’hui en préparation. Les travaux les plus importants ne commenceront qu’en juillet. C’est un nouveau départ donné à ce bâtiment construit en 1962, qui ne répondait plus aux exigences actuelles.



25 millions d’euros

Le projet de restructuration et d’extension couvre 6 634 m2, sans compter les 6 385 m2 d’espaces verts qui bénéficieront d’un traitement paysager particulier. En tout, ce sont 24, 88 millions d’euros qui ont été investis dans ce chantier de titan. Le collège ne sera pas fermé pendant les 27 mois du chantier. Des logements provisoires seront installés pour permettre le maintien de l’activité scolaire. Car le collège des années soixante va se métamorphoser : c’est une refonte complète qui a été programmée.

Le rez-de-chaussée sera étendu, le bâtiment “Technologie” totalement reconstruit, de même que celui de l’administration et de la demi-pension. Une restructuration des locaux de la SEGPA est également au programme. Une démarche a par ailleurs été entamées pour obtenir le label HQE (Haute Qualité Environnementale)

(Photo Octant)