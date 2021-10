Maromme : la haute tension six pieds sous terre

Des travaux importants sont en cours sur le réseau électrique à haute tension allant de La Vaupalière à Bois-Guillaume, en passant par Maromme, soit 11,3 kilomètres de lignes. Il s’agit, pour l’entreprise RTE (Réseau de transport d’électricité), filiale d’EDF qui dirige les travaux, de remplacer la ligne aérienne de 90 000 volts par une double liaison souterraine. “Cette ligne, en place depuis 1949, était vieillissante et ne répondait plus aux besoins de ce secteur, où la population a beaucoup augmenté,” explique Yves Jego.

Enterrer onze kilomètres de lignes électriques demande du temps, et de l’argent. Le budget engagé avoisine les 10 millions d’euros. “Installer un réseau électrique souterrain coûte au minimum deux fois plus cher que l’aérien.” Il faut creuser des tranchées, les câbles étant posés à 1,50 mètre de profondeur, voire deux ou trois mètres lorsque les réseaux de gaz ou d’eau occupent déjà la place. A Maromme il faut également composer avec Le Cailly, qui oblige à faire appel aux micro-tunneliers.

Les travaux ne devraient cependant ne pas durer plus d’un an. Les anciens pylônes, devenus inutiles, disparaîtront du paysage à la fin de l’année 2012.