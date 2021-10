A Maromme, un tunnel et 90 000 volts sous le Cailly

A peine visible du public et pourtant au beau milieu de la ville, le trou béant est saisissant. Au fond, une drôle de machine pousse un tube de béton, millimètre après millimètre, dans un tunnel fraîchement foré. Que se trame-t-il sous les pieds des Marommais ? La réponse est donnée par RTE (Réseau de transport d’électricité) : “Nous mettons en souterrain, sur 11 kilomètres, deux lignes haute tension de 90 000 volts”, explique Cécile Etman, directrice du projet. Reliant le poste d’alimentation de La Vaupalière à Bois-Guillaume, elles permettront à RTE de supprimer, en 2013, 34 km de lignes aériennes situées plus au nord et, ainsi, mieux desservir l’Est de l’agglomération, en forte croissance.

Micro-tunnelier

Si l’immense majorité du tracé ne passe qu’à 1,50 mètre sous la chaussée, il a fallu plonger plus profondément pour franchir un obstacle de taille : le Cailly. “Nous avons opté pour la technique du micro-tunnelier”. D’un diamètre de 1,20 m et composé de 83 buses de béton, sur plus de 500 m de long, le tunnel tout juste percé emportera les lignes à 15 mètres sous la rivière. Coût de l’investissement : 25 millions d’euros.