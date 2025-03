Près de Rouen. Bois-Guillaume lance son marché sur la nouvelle place piétonne

Alors que le vaste programme de travaux "Cœur de Ville" se poursuit à Bois-Guillaume, près de Rouen, la municipalité inaugure son nouveau marché, désormais situé dans le prolongement de la mairie, rue de la République. L'ancien marché situé rue de la Mare des Champs va donc se déplacer sur ce nouvel espace piéton de l'hypercentre en lieu et place de l'ancienne cour de récréation de l'école Coty. Un premier test a été lancé lundi 17 mars avec les commerçants pour le lancement de ce nouveau marché de plein air qui sera définitif à compter de vendredi 28 mars. "Le marché accueillera le public tous les mardis et vendredis matin sur l'esplanade le long de la rue de la République et devant le CCAS", précise la mairie.