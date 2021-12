A Rouen, ERDF lance un chantier "hors norme" entre les deux rives

Durant trois mois, les équipes d'ERDF (Électricité Réseau Distribution France) vont s'atteler à remplacer d'énormes câbles électriques reliant les deux rives de Rouen et passant sous le Pont Corneille. "Ce sera un chantier hors norme dans toutes ses dimensions", annonce Henri Wattiez, le délégué territorial de l'entreprise en Seine-Maritime. Il s'agit de renouveler au total huit kilomètres de câbles en impactant le moins possible la circulation et la vie des Rouennais.

Ainsi, ERDF ne percera pas d'immense tranchée entre son poste de transformation de Lessard, rive gauche, et la rive droite, mais fera appel à la technique du forage dirigé. Celle-ci permet de retirer les anciens câbles avant d'y glisser les nouveaux dans les foureaux. "Nous y avons recours dans les grands centres urbains, pour éviter de rouvrir" la voirie, détaille Henri Wattiez. "Du coup, il n'y aura aucun impact, ni sur la ligne 7 du bus, ni sur les feux tricolores, ni sur l'alimentation en courant des foyers. Il n'y aura aucune coupure sur l'île Lacroix".

Sécuriser le réseau électrique urbain

Ce chantier s'inscrit dans la volonté, plus large, d'ERDF, de sécuriser au maximum le réseau électrique de l'agglomération rouennaise. Le but : renforcer les liaisons entre les deux rives et en particulier entre les postes de transformation 90 000/20 000 Volts présents à Rouen (dans le cas précis, entre les postes "Lessard" et "Hôtel Dieu"). Si l'un d'eux tombe en panne, l'électricité peut être acheminée en urgence depuis l'autre rive, évitant ainsi une coupure massive. Par ailleurs, en "musclant" son réseau, ERDF anticipe déjà l'avenir, à savoir le développement du futur éco-quartier Flaubert ainsi que la gare SNCF Saint-Sever.

A savoir. Le chantier débutera le 19 août. Jusqu'au 29 août, il se concentrera, de jour, entre le poste "Lessard" et l'avenue Champlain. Des travaux de nuit suivront du 26 août au 27 septembre. Il faudra ensuite, à partir du 23 septembre, tirer les câbles sous le pont Corneille puis terminer le chantier rive droite. Fin estimée des travaux : le 8 novembre.