Justice. Emprisonné à Caen, il escroque des gens depuis 1983

Le prévenu, âgé de 62 ans, actuellement en détention à Caen pour des faits semblables, était jugé jeudi 12 septembre pour avoir escroqué deux personnes par filouterie en récidive. Ces faits se sont produits du 1er au 10 octobre 2019 à Lannilis et le 28 août 2020 au Faou, dans le Finistère. Le prévenu a 36 mentions dans son casier judiciaire de 1983 à 2022, la plupart du temps pour escroqueries, mais aussi vol, violences, outrage, usage de faux et contrefaçons, abus, fausses déclarations. Son mode opératoire est ingénieux : il se présente chez des personnes au nom d'une start-up ou d'une association. Chez la première victime, il dit qu'il organise un loto pour sa société d'événementiel. Elle lui donne 15€. Il ne veut pas d'espèces, mais un chèque. "Obligeamment", il donne son stylo pour le signer. En fait, l'encre est effaçable et la personne a été débitée de 4 600€. L'autre victime signe un chèque de 5€ qui sera modifié en 860€. Deux plaintes sont déposées.

Il aurait changé avec le temps

Le sexagénaire est entendu en 2023. Il reconnaît les faits, disant qu'il a des difficultés financières. A la barre, il confirme qu'il se présentait sous de fausses raisons. "La dernière filouterie a été un électrochoc. Avant, je mettais l'argent avant les gens, maintenant, je mets les gens avant l'argent." Il a un suivi psychologique actuellement. La présidente lui fait remarquer que sa vie est jalonnée de ces méfaits. Il a fait en tout 10 ans de prison. Il sera libérable le 10 septembre 2028. Dans son réquisitoire, le procureur explique : "Vous avez beaucoup profité de ces escroqueries. Après 36 condamnations, c'est une 'prime de fidélité'." L'avocat de la défense dit que son client a changé en vieillissant. Après délibéré, le prévenu est condamné à 10 mois d'emprisonnement sans confusion de peines, inéligibilité de 5 ans. Il devra s'acquitter de 127€ de frais de procédure.